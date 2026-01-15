iSport.ua
НХЛ: Вегас дожал Лос-Анджелес, Оттава забросила 8 шайб Рейнджерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:26       Автор: Антон Федорцив
Лос-Анджелес – Вегас / Getty Images
Лос-Анджелес – Вегас / Getty Images

В ночь на четверг, 15 января, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли 4 поединка.

Результаты матчей НХЛ за 14 января

Нью-Джерси - Сиэтл - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 - 1" Глэсс (Хэмилтон)
1:1 - 8" Ларссон (Данн, Макканн)
2:1 - 23" Хишир (Л. Хьюз, Дж. Хьюз)
2:2 - 25" Макканн (Эберле, Данн)
3:2 - 63" Хишир (Л. Хьюз, Дж. Хьюз)

Баффало - Филадельфия - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

1:0 - 9" Далин (Томпсон, Доун)
2:0 - 15" Самуэльссон (Доун, Эстлунд)
3:0 - 24" Куинн (Бенсон, Маклауд)
3:1 - 30" Типпет (Кэйтс)
4:1 - 33" Далин (Томпсон, Норрис)
4:2 - 47" Зеграс (Типпет, Конекны)
5:2 - 59" Маклауд (Так)

Рейнджерс - Оттава - 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)

0:1 - 2 Батерсон (Б. Ткачук, Козенс)
0:2 - 4" Дженсен (Козенс, Грейг)
0:3 - 15" Б. Ткачук (Дженсен, Грейг)
0:4 - 19" Козенс (Б. Ткачук, Грейг)
0:5 - 25" Сэндерсон (Казинс, Зуб)
0:6 - 32" Шабо (Перрон, Казинс)
1:6 - 38" Перро (Зибанеджад, Миллер)
2:6 - 45" Перро (Миллер, Зибанеджад)
2:7 - 48" Перрон
3:7 - 50" Лаба (Морроу, Лафреньер)
4:7 - 56" Лафреньер (Соуси, Панарин)
4:8 - 59" Штюцле (Сэндерсон, Б. Ткачук)

Лос-Анджелес - Вегас - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

0:1 - 23" Боумэн (Теодор, Айкел)
1:1 - 46" Фиала (Кузьменко, Тюркотт)
1:2 - 52" Марнер (Айкел, Стоун)
2:2 - 58" Кларк (Фиала, Кемпе)
2:3 - 61" Стоун (Айкел)

