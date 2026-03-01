iSport.ua
Футбол

Наставник Реала рассказал о восстановлении Мбаппе

На пресс-конференции перед матчем с Хетафе высказался о состоянии француза.
Сегодня, 18:22       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер мадридского Реал Мадрид Альваро Арбелоа ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Килиан Мбаппе готов к матчу с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Мы точно знаем, в чем его проблема. Мы хотим, чтобы дискомфорт исчез, и он смог вернуться с уверенностью", - приводит слова наставника Marca.

Понаблюдаем за его состоянием. Сейчас лучше не называть никаких сроков - мы хотим посмотреть, как он будет себя чувствовать, и на основании этого примем решение.

Ранее появлялась информация, что француз выбыл на три недели. Напомним, что матч Реала с Сити пройдет 17 марта.

К слову, может появиться новое правило, которое будет носить имя игрока мадридской команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Альваро Арбелоа Килиан Мбаппе

