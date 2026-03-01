Спустя 32 года Тоттенхэм переживает худшую серию в АПЛ
Не выигрывает с конца декабря.
В воскресенье, 1 марта, прошёл матч Тоттенхэма против Фулхэма. "Шпоры" не смогли одолеть "дачников" и проиграли со счётом 1:2.
Лондонская команда не побеждает с 28 декабря. С тех пор у неё 6 поражений и 4 ничьи.
Отмечается, что серии из 10 матчей без побед в чемпионате Англии у команды не было с 1994 года.
Igor Tudor is just the second Tottenham manager to lose each of his first two Premier League games in charge of the club after Martin Jol in 2004. 😬 https://t.co/iyZNImiBkG— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) March 1, 2026
На текущий момент Тоттенхэм занимает 16-е место, от зоны вылета его отделяют 4 очка.
К слову, Тоттенхэм нацелился на тренера из Бундеслиги.
