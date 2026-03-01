iSport.ua
Спустя 32 года Тоттенхэм переживает худшую серию в АПЛ

Не выигрывает с конца декабря.
Сегодня, 19:56       Автор: Валентина Чорноштан
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм / Getty Images

В воскресенье, 1 марта, прошёл матч Тоттенхэма против Фулхэма. "Шпоры" не смогли одолеть "дачников" и проиграли со счётом 1:2.

Лондонская команда не побеждает с 28 декабря. С тех пор у неё 6 поражений и 4 ничьи.

Отмечается, что серии из 10 матчей без побед в чемпионате Англии у команды не было с 1994 года.

На текущий момент Тоттенхэм занимает 16-е место, от зоны вылета его отделяют 4 очка.

К слову, Тоттенхэм нацелился на тренера из Бундеслиги.

