Колос обыграл Карпаты в матче с двумя нереализованными пенальти

В воскресенье, 1 марта, Карпаты принимали дома Колос.

Матч сразу начался жарко, сначала Пахолюку пришлось отбивать удар Педрозы, а затем Чачуа отправил мяч в перекладину. А на 13-й минуте Карпаты и вовсе получили 11-метровый, однако Фал не сумел переиграть Пахолюка.

А через 15 минут подвиг кипера повторил и Домчак, отразив удар с пенальти Климчука. И по итогу первый тайм завершился без голов.

Во втором тайме интенсивность матча нисколько не упала. Команды активно шли вперед, и наконец счет был открыт на 62-й минуте усилиями Салабая.

Далее уже у Карпат попросту не осталось сил, чтобы спасти матч. И даже красная Бурды никак не помогла львовской команде сравнять счет.

Карпаты - Колос 0:1

Гол: Салабай, 62

Карпаты: Домчак – Лях, Педрозу, Бабогло, Сыч – Шах (Бруниньо, 65), Сапуга (Фернандо, 58), Чачуа (Квасница, 83) – Костенко (Алькаин, 65), Фаал, Стенио (Карабин, 83).

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – О. Демченко (Хрипчук,, 90+2), Теллес (Станковски, 82), Гагнидзе – Салабай, Климчук (Кане, 89), Гусол (Бондаренко, 82).

