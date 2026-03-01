iSport.ua
Арсенал повторил рекорд лиги по голам с угловых

"Канониры" повторили его уже во второй раз.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Арсенал повторил рекорд лиги, который ранее сам и установил.

Накануне "канониры" одержали победу в лондонском дерби. Оба гола в ворота Челси были забиты после углового.

Вильям Салиба и Юрьен Тимбер забили 15-й и 16-й голы Арсенала с угловых в текущем сезоне - и это рекорд лиги.

Ранее 16 голов с угловых забивали сам Арсенал в сезоне 2022/23, а ранее Вест Бром (2016/17) и Олдхэм (1992/93).

Ранее также Манчестер Юнайтед поднялся на третью строчку АПЛ.

