Арсенал повторил достижение 90-летней давности

Во второй раз в истории дважды разгромил Тоттенхэм за сезон.

В воскресенье,22 февраля, прошёл матч Тоттенхэм – Арсенал, в котором "канониры" сумели победить хозяев со счётом 4:1.

Тем самым подопечные Микеля Артеты во второй раз в истории одержали две разгромные победы над Тоттенхэмом в одном розыгрыше чемпионата.

Напомним, что в первом круге текущего сезона Арсенал обыграл "шпор" с таким же счётом - 4:1.

Добавим, что ранее "канонирам" удавалось дважды обыграть Тоттенхэм в чемпионате с разницей в три и более мяча лишь в сезоне-1934/35 (6:0, 5:1), сообщает BBC.

Тем временем украинский форвард Лиона впервые отметился результативным действием.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!