Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги

Популярный журналист Флориан Плеттенберг прокомментировал возможный трансфер Гарри Кейна в Барселону.

Как он писал в социальной сети X, смена президента каталонской команды не повлияет на решение английского форварда отказаться от продления контракта с Баварией.

Также журналист добавил, что переговоры между Кейном и мюнхенским клубом уже начались. Отмечается, что его новый договор может действовать до 2028 или 2029 года.

🚨❌ New rumors linking Harry #Kane with FC Barcelona are wide of the mark. Regardless of who becomes president, a move to Barca in the summer currently is neither planned nor realistic.



Kane also addressed the alleged contact from presidential candidate Xavier Vilajoana… pic.twitter.com/LGhbjXLOar — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 22, 2026

Напомним, что ранее 32-летний нападающий в интервью заявлял, что не получил никаких предложений от Барселоны.

А вот какая команда уже провела переговорный процесс и продлила контракт со своим лидером - это ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!