iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги

Смена президента Барселоны не повлияет на решение форварда.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Популярный журналист Флориан Плеттенберг прокомментировал возможный трансфер Гарри Кейна в Барселону.

Как он писал в социальной сети X, смена президента каталонской команды не повлияет на решение английского форварда отказаться от продления контракта с Баварией.

Также журналист добавил, что переговоры между Кейном и мюнхенским клубом уже начались. Отмечается, что его новый договор может действовать до 2028 или 2029 года.

Напомним, что ранее 32-летний нападающий в интервью заявлял, что не получил никаких предложений от Барселоны.

А вот какая команда уже провела переговорный процесс и продлила контракт со своим лидером - это ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бавария Мюнхен Гарри Кейн

Статьи по теме

Барселона дома победила Леванте Барселона дома победила Леванте
В Барселоне сомневаются в компетентности Ханси Флика В Барселоне сомневаются в компетентности Ханси Флика
Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата
Гави близок к возвращению Гави близок к возвращению

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа11:12
Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота
Теннис10:47
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Формула 110:19
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"
Европа09:50
Оценка Яремчука за матч против Страсбура
Европа09:30
Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромно уступили Бостону, Денвер проиграл Голден Стейт
Европа08:29
Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги
Европа08:02
Арсенал повторил достижение 90-летней давности
Бокс07:34
В андеркарде боксёра унесли на носилках
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK