Оценка Яремчука за матч против Страсбура

Голевая передача принесла положительные баллы.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Instagram
Роман Яремчук / Instagram

Накануне Страсбур на своем поле обыграл Лион, однако команде, где играет Яремчук, удалось забить гол престижа, и матч закончился со счетом 3:1.

Роман Яремчук помог команде забить единственный гол в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Украинский форвард вышел на поле на 58-й минуте игры и спустя пару минут отдал результативную передачу на Толиссо.

Помимо этого Роман сделал 6 точных передач, 1 точный навес и один раз оказался в положении вне игры.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили его игру в 6,7 и 6,5 баллов соответственно.

