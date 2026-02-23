iSport.ua
Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны

Историческая победа Осасуны.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Осасуна / Getty Images
В рамках 25 тура чемпионата Испании Реал уступил Осасуне, со счетом 2:1.

"Королевская" команда последний раз проигрывала памплонцам в сезоне 2011/12 со счётом 0:1, пишет Transfermarkt.

Добавим, что тогда чемпионом Ла Лиги стал Реал Мадрид.

Отметим, что тогда за "сливочных" на поле играл нынешний тренер команды Альваро Арбелоа.

В АПЛ лондонская команда также отметилась достижением, которое не повторялось 90 лет.

