Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура

Украинка выиграла бронзовую медаль
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Отечественная легкоатлетка Юлия Левченко выступила на соревнованиях в польском Торуне. Она заняла третье место в женских прыжках в высоту.

Украинка покорила высоту 1,94 м. Аналогичный Левченко результат продемонстрировала ямайская легкоатлетка Ламара Дистин. Впрочем, она потратила меньше попыток.

В свою очередь победительницей этапа стала Мария Жодзик. Хозяйка соревнований прыгнула на 1,98 м. Лучшим же результатом Левченко в сезоне остается высота 1,96 м.

Мировой тур в помещении. Торунь, Польша
Прыжки в высоту, женщины

1. Мария Жодзик – 1,98 м
2. Ламара Дистин – 1,94 м
3. Юлия Левченко – 1,94 м

