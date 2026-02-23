Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура

Отечественная легкоатлетка Юлия Левченко выступила на соревнованиях в польском Торуне. Она заняла третье место в женских прыжках в высоту.

Украинка покорила высоту 1,94 м. Аналогичный Левченко результат продемонстрировала ямайская легкоатлетка Ламара Дистин. Впрочем, она потратила меньше попыток.

В свою очередь победительницей этапа стала Мария Жодзик. Хозяйка соревнований прыгнула на 1,98 м. Лучшим же результатом Левченко в сезоне остается высота 1,96 м.

Мировой тур в помещении. Торунь, Польша

Прыжки в высоту, женщины

1. Мария Жодзик – 1,98 м

2. Ламара Дистин – 1,94 м

3. Юлия Левченко – 1,94 м

