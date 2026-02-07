Левченко с личным рекордом сезона выиграла соревнования в Германии

В немецком Вайнхайме состоялся турнир BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim. Отечественная легкоатлетка Юлия Левченко триумфовала в прыжках в высоту.

Украинка начала соревнование с высоты 1,76 м. Левченко взяла эту планку, а затем последовательно покорила отметки 1,80 м, 1,84 м и 1,88 м. С первой попытки она перепрыгнула планку и на 1,91 м.

Этого результата Левченко хватило для победы над американкой Саней Барнс. Однако, она осталась в секторе. Украинская атлетка еще взяла высоту 1,95 м, установив новый персональный ориентир в сезоне-2026.

BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim. Вайнхайм, Германия

Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко – 1,95 м

2. Сана Барнс – 1,88 м

3. Йоханна Геринг – 1,84 м

