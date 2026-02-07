iSport.ua
Русский Українська
Другие

Левченко с личным рекордом сезона выиграла соревнования в Германии

Украинка одержала вторую победу в 2026 году.
Вчера, 10:50       Автор: Антон Федорцив
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

В немецком Вайнхайме состоялся турнир BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim. Отечественная легкоатлетка Юлия Левченко триумфовала в прыжках в высоту.

Украинка начала соревнование с высоты 1,76 м. Левченко взяла эту планку, а затем последовательно покорила отметки 1,80 м, 1,84 м и 1,88 м. С первой попытки она перепрыгнула планку и на 1,91 м.

Этого результата Левченко хватило для победы над американкой Саней Барнс. Однако, она осталась в секторе. Украинская атлетка еще взяла высоту 1,95 м, установив новый персональный ориентир в сезоне-2026.

BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim. Вайнхайм, Германия
Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко – 1,95 м
2. Сана Барнс – 1,88 м
3. Йоханна Геринг – 1,84 м

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту

Статьи по теме

Геращенко выиграла первые соревнования после возвращения из декрета Геращенко выиграла первые соревнования после возвращения из декрета
Левченко выиграла первые старты в новом сезоне Левченко выиграла первые старты в новом сезоне
Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе Магучих раскрыла секрет медитаций на стадионе
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK