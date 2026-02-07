iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Клипперс обыграли Сакраменто, Детройт уничтожил Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 08:55       Автор: Антон Федорцив
Детройт – Нью-Йорк / Getty Images
Детройт – Нью-Йорк / Getty Images

В ночь на субботу, 7 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 6 матчей.

Результаты матчей НБА за 6 февраля

Бостон - Майами - 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22)

Бостон: Браун (29+7 подборов+7 потерь), Уайт (21+4 блок-шота), Гарза (2), Кета (2+11 подборов), Хаузер (2) - старт; Притчард (24), Вучевич (11+12 подборов), Шайерман (5+7 подборов), Гонсалес (2).

Майами: Уиггинс (26), Пауэлл (24), Адебайо (16+7 подборов), Митчелл (13+6 передач), Ларссон (0) - старт; Хакес (11+7 подборов+7 передач), Смит (2), Уэйр (2), Фонтеккьо (2), Гарднер (0), Йович (0).

Детройт - Нью-Йорк - 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20)

Детройт: Харрис (15), Стюарт (15), Каннингем (11+7 передач), Д. Робинсон (9), Томпсон (2) - старт; Дженкинс (18), Рид (12), Грин (8), Леверт (8+6 передач), Хертер (8), Ланир (7), Холланд (5), Сасер (0), Мур (0).

Нью-Йорк: Бриджес (19), Брансон (12), Харт (5), Диавара (4), Робинсон (4) - старт; Кларксон (11), Хукпорти (6+7 подборов), Шемет (5), Дадье (5), Коллек (5), Маккалар (2), Джемисон (2).

Милуоки - Индиана - 105:99 (23:29, 31:18, 29:18, 22:34)

Милуоки: Портер (23+7 подборов+8 передач), Роллинз (22), Грин (14), Тернер (9+10 подборов), Симс (4+15 подборов) - старт; Портис (21), Трент (7), Нэнс (5), Г. Харрис (0).

Индиана: Нембхард (22+8 передач), Сиакам (19), Несмит (12), Хафф (5), Ферфи (2+8 подборов) - старт; Уокер (15+9 подборов), Поттер (8), Макконнелл (8+6 передач), Шеппард (6), Джонс (2).

Миннесота - Новый Орлеан - 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30)

Миннесота: Эдвардс (35), Рэндл (24+8 подборов+7 передач), Гобер (12+16 подборов), Дивинченцо (6), Макдениэлс (6) - старт; Хайленд (20), Рид (7), Джузенг (3), Беранже (2), Кларк (0).

Новый Орлеан: Бэй (30+9 подборов), Уильямсон (29), Мерфи (26), Куин (17+8 подборов), Джонс (2) - старт; Макгауэнс (11), Фирс (2), Мисси (2), Маткович (0), Пиви (0).

Портленд - Мемфис - 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28)

Портленд: Грант (23), Холидей (20+7 передач), Камара (15), Клинган (13+17 подборов), Шарп (2) - старт; Р. Уильямс (13+7 подборов), Рупер (12), Крейчи (11), Хендерсон (11+9 передач+5 потерь), Сиссоко (9), Уэсли (4), Ян Ханьсен (2).

Мемфис: Джексон (15), Пиппен (13+6 передач), Уэллс (13), Проспер (13), Кауард (11+8 подборов) - старт; Спенсер (18), Смолл (11), Клейтон (11), Мейшек (5), Хендрикс (5).

Сакраменто - Клипперс - 111:114 (27:17, 22:31, 28:31, 34:35)

Сакраменто: Рейно (12), Уэстбрук (6), Лавин (6), Хантер (6), Дерозан (5) - старт; Монк (18), Клиффорд (16), Картер (14), Кардуэлл (14+14 подборов), Плауден (8), Ачиува (6).

Клипперс: Леонард (31+9 подборов+7 передач), Коллинз (22+7 подборов), Данн (15), Б. Лопес (15+9 подборов), Д. Джонс (13) - старт; Миллер (7), Кристи (5), Батюм (3), Нидерхойзер (2), Сендерс (1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK