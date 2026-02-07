НБА: Клипперс обыграли Сакраменто, Детройт уничтожил Нью-Йорк
В ночь на субботу, 7 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 6 матчей.
Результаты матчей НБА за 6 февраля
Бостон - Майами - 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22)
Бостон: Браун (29+7 подборов+7 потерь), Уайт (21+4 блок-шота), Гарза (2), Кета (2+11 подборов), Хаузер (2) - старт; Притчард (24), Вучевич (11+12 подборов), Шайерман (5+7 подборов), Гонсалес (2).
Майами: Уиггинс (26), Пауэлл (24), Адебайо (16+7 подборов), Митчелл (13+6 передач), Ларссон (0) - старт; Хакес (11+7 подборов+7 передач), Смит (2), Уэйр (2), Фонтеккьо (2), Гарднер (0), Йович (0).
Детройт - Нью-Йорк - 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20)
Детройт: Харрис (15), Стюарт (15), Каннингем (11+7 передач), Д. Робинсон (9), Томпсон (2) - старт; Дженкинс (18), Рид (12), Грин (8), Леверт (8+6 передач), Хертер (8), Ланир (7), Холланд (5), Сасер (0), Мур (0).
Нью-Йорк: Бриджес (19), Брансон (12), Харт (5), Диавара (4), Робинсон (4) - старт; Кларксон (11), Хукпорти (6+7 подборов), Шемет (5), Дадье (5), Коллек (5), Маккалар (2), Джемисон (2).
Милуоки - Индиана - 105:99 (23:29, 31:18, 29:18, 22:34)
Милуоки: Портер (23+7 подборов+8 передач), Роллинз (22), Грин (14), Тернер (9+10 подборов), Симс (4+15 подборов) - старт; Портис (21), Трент (7), Нэнс (5), Г. Харрис (0).
Индиана: Нембхард (22+8 передач), Сиакам (19), Несмит (12), Хафф (5), Ферфи (2+8 подборов) - старт; Уокер (15+9 подборов), Поттер (8), Макконнелл (8+6 передач), Шеппард (6), Джонс (2).
Миннесота - Новый Орлеан - 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30)
Миннесота: Эдвардс (35), Рэндл (24+8 подборов+7 передач), Гобер (12+16 подборов), Дивинченцо (6), Макдениэлс (6) - старт; Хайленд (20), Рид (7), Джузенг (3), Беранже (2), Кларк (0).
Новый Орлеан: Бэй (30+9 подборов), Уильямсон (29), Мерфи (26), Куин (17+8 подборов), Джонс (2) - старт; Макгауэнс (11), Фирс (2), Мисси (2), Маткович (0), Пиви (0).
Портленд - Мемфис - 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28)
Портленд: Грант (23), Холидей (20+7 передач), Камара (15), Клинган (13+17 подборов), Шарп (2) - старт; Р. Уильямс (13+7 подборов), Рупер (12), Крейчи (11), Хендерсон (11+9 передач+5 потерь), Сиссоко (9), Уэсли (4), Ян Ханьсен (2).
Мемфис: Джексон (15), Пиппен (13+6 передач), Уэллс (13), Проспер (13), Кауард (11+8 подборов) - старт; Спенсер (18), Смолл (11), Клейтон (11), Мейшек (5), Хендрикс (5).
Сакраменто - Клипперс - 111:114 (27:17, 22:31, 28:31, 34:35)
Сакраменто: Рейно (12), Уэстбрук (6), Лавин (6), Хантер (6), Дерозан (5) - старт; Монк (18), Клиффорд (16), Картер (14), Кардуэлл (14+14 подборов), Плауден (8), Ачиува (6).
Клипперс: Леонард (31+9 подборов+7 передач), Коллинз (22+7 подборов), Данн (15), Б. Лопес (15+9 подборов), Д. Джонс (13) - старт; Миллер (7), Кристи (5), Батюм (3), Нидерхойзер (2), Сендерс (1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!