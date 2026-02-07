Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов

Десятку лучших забитых мячей общего этапа Лиги чемпионов 2025/26 назвали в УЕФА. На втором месте в рейтинге оказался гол вратаря Анатолия Трубина (Бенфика) мадридскому Реалу.

Победителем в номинации стал Маркус Рэшфорд. Англичанин в составе испанской Барселоны забил эффектный мяч Ньюкаслу. Перед штрафной он ушел в сторону от защитника и по классной траекторией отправил мяч в дальнюю девятку.

В десятку лучших попали полузащитник Шикинью (Олимпиакос), защитник лондонского Тоттенхэма Микки ван де Вен и вингер Нони Мадуэке (Арсенал). Компанию им составили Витинья (ПСЖ), Эстеван (Челси), Влад Драгомир (Пафос), Дэн Берн (Ньюкасл) и Йенс Петтер Хауге (Буде/Глимт).

...and the winner of Fans' Goal of the League Phase 🥁



Marcus Rashford vs Newcastle ⚽@Heineken | #UCLGOTLP pic.twitter.com/pvIzC1uybD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 6, 2026

К слову, киевское Динамо U-19 разгромом завершило выступления в Юношеской лиге УЕФА.

