Молодой хавбек Барселоны близок к возвращению в обойму

Воспитанник не выходил на поле с лета.

Полузащитник Гави в скором времени возобновит тренировки в общей группе испанской Барселоны. Испанец приступил к занятиям по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Хавбек был прооперирован в конце сентября. Тогда врачи прогнозировали, что Гави вернется через четыре-пять месяцев. Сначала травма колена угрожала молодому исполнителю вылетом до конца сезона.

В нынешней кампании Гави сыграл всего 2 поединка, в которых оформил 1 ассист. Контракт полузащитника с Барсой действует до лета 2030 года. В лазарете каталонцев надолго остался защитник Андреас Кристенсен.

Тем временем форвард Роберт Левандовски получил возможность остаться в составе Барселоны.

