iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Молодой хавбек Барселоны близок к возвращению в обойму

Воспитанник не выходил на поле с лета.
5 февраля, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Гави в скором времени возобновит тренировки в общей группе испанской Барселоны. Испанец приступил к занятиям по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Хавбек был прооперирован в конце сентября. Тогда врачи прогнозировали, что Гави вернется через четыре-пять месяцев. Сначала травма колена угрожала молодому исполнителю вылетом до конца сезона.

В нынешней кампании Гави сыграл всего 2 поединка, в которых оформил 1 ассист. Контракт полузащитника с Барсой действует до лета 2030 года. В лазарете каталонцев надолго остался защитник Андреас Кристенсен.

Тем временем форвард Роберт Левандовски получил возможность остаться в составе Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

Статьи по теме

Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Барселона прошла в полуфинал Кубка Испании Барселона прошла в полуфинал Кубка Испании
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Тер Штеген может покинуть Жирону из-за травмы Тер Штеген может покинуть Жирону из-за травмы

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK