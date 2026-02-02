Тер Штеген может покинуть Жирону из-за травмы

Голкипер Барселоны, который в рамках аренды выступает за Жирону, Марк-Андре тер Штеген может вернуться в штаб "Блаугранес".

Причиной возвращения вратаря стала травма, полученная немцем, в последнем матче тер Штеген получил надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным повреждением сухожилий.

Как сообщает Sport, 33-летний спортсмен может пропустить около двух месяцев, что станет причиной для руководства Жироны расторгнуть контракт об аренде игрока.

Напомним, что переход вратаря состоялся 21 января, за новый клуб он сыграл против Хетафе (1:1) и Овьедо (0:1).

К слову, лидер испанского гранда приблизился к рекорду Роналду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!