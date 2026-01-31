iSport.ua
Известно, кто из полузащитников Барселоны восстановился после травмы

Кто готов сыграть против Эльче.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Эрик Гарсия / Getty Images
В субботу, 31 января, пройдет матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором Барселона сыграет с Эльче. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает Mundo Deportivo, на тренировку перед поездкой в Эльче вышел Эрик Гарсия, который получил повреждение в матче против Копенгагена в рамках Лиги чемпионов.

Добавим, что другие ключевые полузащитники Барселоны, а именно Педри и Гави, все еще восстанавливаются после травм. У Педри - повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

А Гави в сентябре 2025 года перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска; срок его восстановления оценивается примерно в 4–5 месяцев.

К слову, окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны.

