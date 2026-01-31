iSport.ua
НХЛ: Чикаго уступил Коламбусу

Национальная хоккейная лига порадовала нас одним матчем.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 31 января, прошел в регулярном чемпионате НХЛ прошёл единственный матч.

Результаты матчей НХЛ за 31 января

Чикаго – Коламбус – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 19 Койл (Марченко, Веренски)
1:1 – 19 Бедард (Бертуцци, Влашич)
1:2 – 21 Койл 
1:3 – 26 Оливер (Веренски, Койл)
2:3 – 30 Назар (Бертуцци, Бедард)
2:4 – 58 Койл (Оливер, Силлинджер)

