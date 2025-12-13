iSport.ua
НХЛ: Юта дожала Сиэтл, Сент-Луис обыграл Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:10       Автор: Антон Федорцив
Юта – Сиэтл / Getty Images
Юта – Сиэтл / Getty Images

В ночь на субботу, 13 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли всего два поединка.

Результаты матчей НХЛ за 12 декабря

Сент-Луис - Чикаго - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

1:0 - 3" Майллу (Нейборс, Томас)
2:0 - 11" Лафф (Парайко, Фаббри)
2:1 - 15" Кайзер (Бедард, Бураковски)
3:1 - 28" Фолк (Томас, Такер)
3:2 - 54" Бураковски (Бедард)

Юта - Сиэтл - 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

0:1 - 23" Марчмент (Стивенсон, Годро)
1:1 - 28" Шмалц
2:1 - 33" Ямамото (Стенлунд, О'Брайен)
2:2 - 47" Марчмент (Монтур, Линдгрен)
3:2 - 52" Гюнтер (Сергачев, Шмалц)
4:2 - 57" Петерка (Стенлунд)
5:2 - 59" Крауз (Стенлунд, Шмалц)
5:3 - 59" Майерс (Уинтертон, Картье)

