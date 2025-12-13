Михайлюк помог Юте одолеть Мемфис

Украинец Святослав Михайлюк приложился к победе Юты в регулярке НБА. Он вышел на позиции легкого форварда в стартовой пятерке на поединок против Мемфиса.

На площадке воспитанник черкасского баскетбола провел почти 24 минуты. За это время Михайлюк набрал 6 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Он также дважды сфолил и однажды потерял мяч.

Михайлюк выполнил 5 бросков с игры. Точными оказались две попытки украинца из-за дуги. По статистическому показателю "плюс-минус" результат свингмена положительный (+5), а "джазмены" отпраздновали победу (130:126).

🇺🇦 Svi Mykhailiuk today highlights vs. Grizzlies:



🏀 6 POINTS

🏀 3 ASSISTS

🏀 3 REBOUNDS



Jazz won against Grizzlies 130-126 ✅ pic.twitter.com/GOfju5saTA — DV highlights (@DVhighlights) December 13, 2025

Напомним, украинец Максим Шульга провел яркий матч за фарм-клуб Бостона.

