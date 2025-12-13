Михайлюк помог Юте одолеть Мемфис
Украинец Святослав Михайлюк приложился к победе Юты в регулярке НБА. Он вышел на позиции легкого форварда в стартовой пятерке на поединок против Мемфиса.
На площадке воспитанник черкасского баскетбола провел почти 24 минуты. За это время Михайлюк набрал 6 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Он также дважды сфолил и однажды потерял мяч.
Михайлюк выполнил 5 бросков с игры. Точными оказались две попытки украинца из-за дуги. По статистическому показателю "плюс-минус" результат свингмена положительный (+5), а "джазмены" отпраздновали победу (130:126).
🇺🇦 Svi Mykhailiuk today highlights vs. Grizzlies:— DV highlights (@DVhighlights) December 13, 2025
🏀 6 POINTS
🏀 3 ASSISTS
🏀 3 REBOUNDS
Jazz won against Grizzlies 130-126 ✅ pic.twitter.com/GOfju5saTA
Напомним, украинец Максим Шульга провел яркий матч за фарм-клуб Бостона.
