Михайлюк с Ютой разгромно проиграл Нью-Йорку

Свингмен Святослав Михайлюк провел очередной матч в регулярке НБА. Он вышел в стартовой пятерке Юты на поединок против Нью-Йорка.

На паркете украинец провел 18 с лишним минут. За отведенное время Михайлюк набрал 3 пункта и сделал 3 подбора. Он также допустил одну потерю мяча и однажды сфолил.

Михайлюк реализовал всего 1 трехочковый из шести. Также неточными оказались обе его попытки на два пункта. По статистическому показателю "плюс-минус" результат свингмена отрицательный (-24), а Юта потерпела фиаско (112:146).

Кстати, украинец Алексей Лень приложился к победе Реала в регулярке Евролиги.

