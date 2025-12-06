iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк с Ютой разгромно проиграл Нью-Йорку

Украинец не предотвратил поражение Джаз.
Сегодня, 07:50       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Свингмен Святослав Михайлюк провел очередной матч в регулярке НБА. Он вышел в стартовой пятерке Юты на поединок против Нью-Йорка.

На паркете украинец провел 18 с лишним минут. За отведенное время Михайлюк набрал 3 пункта и сделал 3 подбора. Он также допустил одну потерю мяча и однажды сфолил.

Михайлюк реализовал всего 1 трехочковый из шести. Также неточными оказались обе его попытки на два пункта. По статистическому показателю "плюс-минус" результат свингмена отрицательный (-24), а Юта потерпела фиаско (112:146).

Кстати, украинец Алексей Лень приложился к победе Реала в регулярке Евролиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Юта Джаз Святослав Михайлюк

Статьи по теме

Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт
Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Теннис13:46
Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA
Формула 113:45
Гран-при Абу-Даби: Расселл опередил претендентов на титул в финальной практике
Формула 113:26
Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби
НБА13:24
Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+
Биатлон13:04
Лидер сборной Украины не выйдет на старт спринта Кубка мира
НБА12:48
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
Украина12:41
Будковский приносит юбилейный гол и ломает серию Карпат
Теннис12:28
Винус Уильямс раскрыла планы на старт сезона-2026
Европа12:18
Судаков получил топ-оценку за гол в дерби
Украина11:55
Суперлига: Соколы встретятся с Нико-Баскетом, Мавпы примут Кривбасс, Ровно будет противостоять Говерле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK