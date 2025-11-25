Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт

Святослав Михайлюк вышел в пятерке Юты в противостояние с Голден Стэйт. Украинцу досталась роль легкого форварда.

На паркете он провел 20 минут. За отведенное время Михайлюк набрал 2 очка, сделал 3 подбора и выполнил 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат универсала оказался отрицательным (-22).

Михайлюк реализовал 1 двухочковый из пяти. Еще четыре раза украинец промахнулся из-за "дуги". Он также по одному разу сфолил и допустил потерю мяча, а "джазмены" уступили Уорриорз (117:134).

К слову, ранее дуэт звезд проигнорировал приглашения в сборную Украины.

