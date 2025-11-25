iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт

Украинский баскетболист появился в старте.
Сегодня, 07:37       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Святослав Михайлюк вышел в пятерке Юты в противостояние с Голден Стэйт. Украинцу досталась роль легкого форварда.

На паркете он провел 20 минут. За отведенное время Михайлюк набрал 2 очка, сделал 3 подбора и выполнил 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат универсала оказался отрицательным (-22).

Михайлюк реализовал 1 двухочковый из пяти. Еще четыре раза украинец промахнулся из-за "дуги". Он также по одному разу сфолил и допустил потерю мяча, а "джазмены" уступили Уорриорз (117:134).

К слову, ранее дуэт звезд проигнорировал приглашения в сборную Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк Голден Стэйт Уорриорз

Статьи по теме

Михайлюк установил личный рекорд сезона в матче с Лейкерс Михайлюк установил личный рекорд сезона в матче с Лейкерс
НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера
НБА: Юта с Михайлюком уступила Лейкерс, Бостон победил Бруклин НБА: Юта с Михайлюком уступила Лейкерс, Бостон победил Бруклин
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK