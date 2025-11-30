Голден Стэйт подписал Карри-младшего

Голден Стэйт объявил о пополнении. К рядам Уорриорс присоединился защитник Сет Карри, сообщает Courtsidebuzzig.

Калифорнийцы взяли новичка до конца сезона. Сет Карри оставался без клуба с октября. Теперь у него будет новый шанс заиграть бок о бок со старшим братом Стефом.

Прошлый сезон Карри-младший отыграл за Шарлотт. Защитник стал лучшим в ассоциации по реализации трехочковых (45,6%). В октябре он заключил контракт с Уорриорз, но те отчислили его 2,5 недели спустя.

Кстати, форвард Далласа Купер Флэгг повторил очковое достижение звезды Лейкерса Леброна Джеймса.

