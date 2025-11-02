iSport.ua
НБА: Сакраменто обыграл Милуоки, Индиана победила Голден Стэйт, Бостон уступил Хьюстону

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Сакраменто одолел Милуоки / Getty Images
В ночь на воскресенье, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 1 ноября

Милуоки – Сакраменто 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27)

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 11 подборов + 8 передач), Грин (17), Трент (17), Роллинз (16 + 8 передач), Тернер (9) – старт; Кузма (22), Портис (16), Коффи (4), Энтони (3), Принс (3), Симс (0).

Сакраменто: Лавин (31), Дерозан (29), Шредер (24 + 7 передач), Сабонис (24 + 13 подборов + 6 передач), Кардуэлл (2) – старт; Уэстбрук (12 + 10 передач), Юбэнкс (10), Эллис (3), Рейно (0), Клиффорд (0).

Шарлотт – Миннесота 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36)

Шарлотт: Бриджес (30 + 8 подборов), Болл (18 + 7 подборов + 8 передач), Секстон (9), Колкбреннер (6 + 4 блок-шота), Книппел (5 + 8 подборов) – старт; Мэнн (16), Диабате (11 + 9 подборов), Джеймс (8), Салон (2), Макнили (0).

Миннесота: Рэндл (30 + 7 подборов), Дивинченцо (18), Макдэниэлс (14 + 6 передач), Гобер (14 + 15 подборов), Конли (10 + 6 передач) – старт; Рид (18), Кларк (6), Диллингэм (4), Хайлэнд (3), Джузэнг (3), Шэннон (2), Беранже (0).

Вашингтон – Орландо 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)

Вашингтон: Джордж (17), Макколлум (13), Кулибали (10), Сарр (10 + 8 подборов), Миддлтон (6) – старт; Уитмор (8), Бэгли (8), Кэррингтон (7), Джонсон (7), Шэмпени (2), Кисперт (2), Райли (2), Джонсон (2), Вукчевич (0), Гилл (0).

Орландо: Банкеро (28 + 11 подборов), Ф. Вагнер (25 + 6 передач), Картер (16 + 12 подборов), Саггс (6 + 5 перехватов), Бэйн (5) – старт; Битадзе (15), Айзек (8), Блэк (8), Джонс (6), Ховард (3), Пенда (3), да Силва (2), Ричардсон (0).

Индиана – Голден Стэйт 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)

Индиана: Несмит (31), Сиакам (27), Джексон (25 + 10 передач), Джексон (10 + 8 подборов), Уокер (6 + 9 подборов) – старт; Ферфи (5), Брэдли (5), Шеппард (3), Деннис (2), Хафф (0), Робинсон-Эрл (0), Питер (0).

Голден Стэйт: Карри (24 + 5 потерь), Батлер (20 + 7 передач), Куминга (17), Подземски (16), Др. Грин (8 + 10 подборов) – старт; Пост (9), Сантос (5), Хорфорд (4), Хилд (3), Муди (3), Пэйтон II (0).

Бостон – Хьюстон 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31)

Бостон: Притчард (14), Браун (12 + 5 потерь), Майнотт (10), Кета (9), Уайт (5) – старт; Шайерман (17), Уолш (10), Гонсалес (7), Хаузер (6), Буше (4), Саймонс (3), Уильямс (2), Харпер (2), Тиллман (0), Гарза (0).

Хьюстон: Дюрант (26), Томпсон (17 + 9 подборов + 8 передач), Шенгюн (16 + 10 подборов + 9 передач), Окоги (12), Смит (12 + 4 блок-шота) – старт; Шеппард (12), Исон (12), Грин (6), Дэвисон (5), Капела (4 + 10 подборов), Адамс (4), А. Холидэй (2), Тэйт (0).

Детройт – Даллас 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17)

Детройт: Дюрен (33 + 10 подборов), Каннингем (21 + 18 передач), Д. Робинсон (18), Томпсон (15 + 7 подборов), Харрис (11) – старт; Стюарт (10), Грин (7), Леверт (5), Холланд (2), Ланир (0).

Даллас: Флэгг (16 + 8 подборов), Кристи (13), Томпсон (11), Гэффорд (7), Вашингтон (6) – старт; Расселл (31 + 7 подборов), Уильямс (12), Маршалл (7), Пауэлл (5), Калеб Мартин (2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Бостон Селтикс Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пейсерс

