iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто

Украинец провел солидный матч.
Сегодня, 07:38       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Атакующий защитник Святослав Михайлюк вышел в старте Юты на поединок против Сакраменто. На паркете он провел 23 минуты.

За отведенное время украинский баскетболист набрал 9 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Михайлюк также по одному разу сфолил и потерял мяч. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат положителен (+4).

Свингмен 7 раз бросил из игры. Точными оказались 4 попытки Михайлюка (1 трехочковый, 3 двухочковых). "Джазмены" оформили домашнюю победу (128:119) и оказались рядом с зоной плей-ин.

Напомним, ранее сборная Украины обыграла Грузию на старте отбора к ЧМ-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Юта Джаз Святослав Михайлюк

Статьи по теме

Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт Михайлюк не спас Юту от фиаско с Голден Стэйт
Демар Дерозан может сменить команду в НБА Демар Дерозан может сменить команду в НБА
Михайлюк установил личный рекорд сезона в матче с Лейкерс Михайлюк установил личный рекорд сезона в матче с Лейкерс
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
НБА07:38
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK