Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто

Атакующий защитник Святослав Михайлюк вышел в старте Юты на поединок против Сакраменто. На паркете он провел 23 минуты.

За отведенное время украинский баскетболист набрал 9 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Михайлюк также по одному разу сфолил и потерял мяч. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат положителен (+4).

Свингмен 7 раз бросил из игры. Точными оказались 4 попытки Михайлюка (1 трехочковый, 3 двухочковых). "Джазмены" оформили домашнюю победу (128:119) и оказались рядом с зоной плей-ин.

up and over 🇺🇦 pic.twitter.com/HNPxh6Vk2L — Utah Jazz (@utahjazz) November 29, 2025

Напомним, ранее сборная Украины обыграла Грузию на старте отбора к ЧМ-2027.

