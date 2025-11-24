Демар Дерозан может сменить команду в НБА

Клипперс заинтересовались Демаром Дерозаном из Сакраменто. Об этом сообщает The Athletic.

Весь состав Сакраменто может быть доступен для обмена перед дедлайном на фоне неудачного старта сезона. Добавим, что команда имеет результат 4-13 и занимает 14-е место на Западе.

По имеющейся информации, игра Демара Дерозана заинтересовала Клипперс, которые сейчас ищут дополнительное усиление задней линии после того, как Брэдли Билл досрочно завершил сезон.

В этом сезоне Демар набирает в среднем 17,9 очка, делает 3,3 подбора и 3,5 передачи за примерно 33 минуты на матч.

