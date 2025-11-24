Михайлюк установил личный рекорд сезона в матче с Лейкерс

В очередном матче регулярного чемпионата НБА Юта Джаз вместе со Святославом Михайлюком проиграла Лос-Анджелес Лейкерс (106: 108).

Украинский форвард вышел в стартовом составе и за 28 минут на паркете сумел реализовать 5 бросков за 9 попыток (2 из 5 трехочковых), набрав таким образом 12 очков.

Также на счету Михайлюка 2 подбора и 5 ассистов. Такого количества результативных передач у украинца в нынешнем сезоне еще не было.

Рекорд Михайлюка по карьере равен восьми ассистам за матч, которые он набирал дважды.

