НБА: Юта с Михайлюком уступила Лейкерс, Бостон победил Бруклин
В ночь на среду, 19 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 18 ноября
Орландо – Голден Стэйт 121:113 (36:32, 31:28, 26:25, 28:28)
Орландо: Бэйн (23 + 5 перехватов), Ф. Вагнер (18 + 8 подборов), Картер (17 + 12 подборов), да Силва (15), Саггс (13 + 8 передач) – старт; Блэк (21), Джонс (8), Битадзе (6), Кэйн (0), Айзек (0).
Голден Стэйт: Карри (34 + 9 передач + 5 потерь), Батлер (33 + 7 подборов), Др. Грин (12 + 6 передач), Ричард (6), Муди (6) – старт; Хорфорд (9), Подземски (5), Пэйтон II (4), Хилд (2), Пост (2).
Бруклин – Бостон 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24)
Бруклин: Портер (25), Клауни (13), Дёмин (12), Клэкстон (7 + 11 подборов), Мэнн (3 + 7 передач) – старт; Шарп (16 + 7 подборов), З. Уильямс (12), Мартин (8), Пауэлл (3), Уилсон (0), Вольф (0), Траоре (0).
Бостон: Браун (29 + 8 потерь), Притчард (22 + 10 подборов), Уайт (15), Кета (6 + 7 подборов), Уолш (4) – старт; Саймонс (11), Майнотт (10), Хаузер (8 + 7 подборов), Гарза (5), Шайерман (3), Тиллман (0).
Атланта – Детройт 112:120 (30:35, 24:32, 28:27, 30:26)
Атланта: Джонсон (25 + 8 подборов + 9 передач), Александер-Уокер (24), Оконгву (21 + 5 потерь), Дэниэлс (12 + 9 подборов + 6 передач), Крейчи (9) – старт; Гуйе (11 + 11 подборов), Уоллес (7), Кеннард (3), Хьюстан (0), Ньюэлл (0).
Детройт: Каннингем (25 + 10 передач), Дюрен (24 + 8 подборов), Дженкинс (14 + 7 передач), Д. Робинсон (14), Стюарт (13 + 9 подборов) – старт; Грин (9), Ланир (9), Томпсон (6), Рид (4), Холланд (2).
Сан-Антонио – Мемфис 111:101 (23:24, 26:23, 37:40, 25:14)
Сан-Антонио: Фокс (26), Барнс (23), Васселл (10), Шэмпени (9), Корнет (0) – старт; К. Джонсон (18 + 7 подборов), Олиник (10), Сохан (8), Брайан (5), Джонс-Гарсия (2), Уотерс (0).
Мемфис: Кауард (19 + 11 подборов), Джарен Джексон (18), В. Уильямс (14 + 9 подборов + 9 передач), Уэллс (9), Иди (8 + 11 подборов) – старт; Спенсер (15), Альдама (10), Лэндейл (4 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (4), Кончар (0).
Лейкерс – Юта 140:126 (27:36, 40:35, 37:22, 36:33)
Лейкерс: Дончич (37 + 10 передач + 8 потерь), Ривз (26), Эйтон (20 + 14 подборов), Джеймс (11 + 12 передач), Хатимура (6) – старт; Ларэвиа (16), Хэйс (8), Винсент (6), Смарт (5), Джеймс-младший (3), Тьеро (2), Кнехт (0), Клебер (0).
Юта: Джордж (34 + 8 передач), Маркканен (31), Бэйли (13), Михайлюк (13), Нуркич (10 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь) – старт; Коллиер (9 + 6 передач), Андерсон (5), Уильямс (4), Харклесс (4), Сенсабо (3), Лав (0).
Украинец Святослав Михайлюк вышел на игру в стартовом составе Юты и провел на площадке 25 минут. За это время он набрал 13 очков (2/2 двухочковые, 3/5 трехочковые), сделал одну передачу и совершил три подбора при двух фолах и одной потере.
Портленд – Финикс 110:127 (32:35, 29:29, 21:36, 28:27)
Портленд: Шарп (29), Авдия (19), Клинган (9 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Камара (6), Мюррэй (3) – старт; Лав (17 + 7 подборов), Ян Ханьсэнь (9), Сиссоко (8), Р. Уильямс (4), Рит (3), Рупер (3).
Финикс: Букер (19), Уильямс (15), Брукс (12), О'Нил (9), Данн (9 + 5 перехватов) – старт; Гиллеспи (19 + 6 передач), Игодаро (14), Гудвин (10), Ричардс (8), Ливерс (5), Флеминг (4 + 7 подборов), Буей (3), Хэйс-Дэвис (0).
