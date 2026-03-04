НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио
В ночь на среду, 4 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 3 марта
Кливленд – Детройт 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29)
Кливленд: Тайсон (22), Харден (18 + 7 передач + 5 потерь), Э. Мобли (18), Меррилл (9), Аллен (8) – старт; Шредер (15), Брайант (9), Эллис (7), Портер (7 + 8 подборов).
Детройт: Дюрен (24 + 14 подборов), Харрис (19), Томпсон (16 + 6 передач), Каннингем (10 + 14 передач + 5 потерь), Д. Робинсон (8) – старт; Грин (13), Холланд (8), Дженкинс (5), Стюарт (4), Леверт (2).
Шарлотт – Даллас 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18)
Шарлотт: Миллер (17), Болл (15 + 9 передач + 5 перехватов), Книппел (13), Бриджес (11), Диабате (7 + 8 подборов) – старт; Джеймс (13 + 8 подборов), Г. Уильямс (12), Грин (11), Колкбреннер (10), Коннотон (8), Салон (0), Мэнн (0).
Даллас: Уильямс (18), Вашингтон (13), Кристи (11), Гэффорд (10), Миддлтон (9 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (12), Калеб Мартин (9), Нембхард (6), Джонсон (2), Пулакидас (0).
Орландо – Вашингтон 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28)
Орландо: Банкеро (37 + 6 передач), Бэйн (25), Саггс (10 + 9 передач), Битадзе (9), да Силва (8 + 9 подборов) – старт; Ховард (12), Картер (10 + 6 передач), М. Вагнер (10), Пенда (5), Кэйн (0), Ричардсон (0), Айзек (0).
Вашингтон: Райли (19), Кэррингтон (11), Джонсон (9), Риз (9 + 8 подборов), Кулибали (6) – старт; Харди (18), Купер (16), Шэмпени (13 + 8 подборов), Блэк (8 + 9 подборов).
Торонто – Нью-Йорк 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24)
Торонто: Ингрэм (31), Барретт (20), Барнс (14), Куикли (13 + 12 передач), Пелтль (9 + 7 подборов) – старт; Шэд (4), Мамукелашвили (4), Дик (0), Уолтер (0), Бэттл (0), Мобо (0), Джексон-Дэвис (0), Лоусон (0), Мартин (0).
Нью-Йорк: Брансон (26 + 10 передач), Таунс (21 + 12 подборов + 6 передач), Ануноби (15), Харт (12 + 7 подборов + 7 передач), Бриджес (11) – старт; Шэмет (12), Диавара (8), Альварадо (4), Робинсон (2 + 10 подборов), Хукпорти (0), Сохан (0), Маккаллар (0), Колек (0).
Майами – Бруклин 124:98 (34:28, 35:26, 22:21, 33:23)
Майами: Адебайо (23 + 9 подборов + 6 перехватов), Хирро (22), Уиггинс (13 + 7 подборов), Митчелл (8), Ларссон (3) – старт; Хакес (20), Фонтеккьо (12), Уэйр (11 + 13 подборов + 5 перехватов), Якучионис (9), Гарднер (3), Янг (0).
Бруклин: Клауни (17 + 7 подборов), Траоре (14 + 6 потерь), Портер (9), Мэнн (8), Клэкстон (4) – старт; З. Уильямс (16), Вольф (11), Шарп (10 + 8 подборов), Сараф (6 + 6 потерь), Нельсон (3), Уилсон (0), Майнотт (0), Агбаджи (0).
Чикаго – Оклахома-Сити 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29)
Чикаго: Ябуселе (18 + 12 подборов), Джонс (15), Гидди (14 + 9 подборов + 9 передач), Бузелис (11), Окоро (4) – старт; Секстон (20), Ричардс (12 + 13 подборов), Миллер (8), Диллингэм (6), Олбрич (0).
Оклахома-Сити: Джо (19), Уиггинс (18 + 7 подборов), Уоллес (17), Холмгрен (12 + 11 подборов), Дорт (4) – старт; Маккейн (20), Джейлин Уильямс (17 + 16 подборов + 6 передач), Карузо (8), К. Уильямс (1), Барнхайзер (0).
Филадельфия – Сан-Антонио 91:131 (25:32, 28:46, 11:35, 27:18)
Филадельфия: Макси (21 + 8 подборов), Эджкомб (6), Драммонд (2), Граймс (2), Барлоу (0) – старт; Уокер (20 + 7 подборов), Пэйн (10), Эдвардс (9), Уотфорд (9), Бона (6), Терри (4), Мартин (2).
Сан-Антонио: Васселл (22), Касл (15 + 10 передач), Фокс (11 + 7 передач), Шэмпени (10 + 7 подборов), Вембаньяма (10 + 8 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Харпер (22), К. Джонсон (12 + 9 подборов), Брайан (11 + 9 подборов), Уотерс (8), Бийомбо (5), Маклафлин (3), Корнет (2), Олиник (0).
Миннесота – Мемфис 117:110 (23:32, 34:30, 32:20, 28:28)
Миннесота: Эдвардс (41 + 5 перехватов), Рэндл (23 + 11 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (16 + 7 подборов), Дивинченцо (7 + 6 передач), Гобер (5 + 12 подборов) – старт; Досунму (14), Хайлэнд (6), Рид (3), Андерсон (2).
Мемфис: Уэллс (19), Джером (14), Джексон (12 + 11 подборов), Пиппен (8), Проспер (2) – старт; Кауард (15), Рупер (13), Спенсер (10), Клэйтон (9 + 9 передач), Хендрикс (8).
Лейкерс – Нью-Орлеан 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)
Лейкерс: Дончич (27 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Джеймс (21 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ривз (15 + 8 подборов + 5 потерь), Эйтон (13 + 8 подборов), Смарт (10 + 7 передач) – старт; Кеннард (9), Хэйс (8), Ларэвиа (5), Хатимура (2).
Нью-Орлеан: Уильямсон (24), Мерфи (21 + 8 подборов), Бей (18), Мюррэй (15 + 8 подборов + 8 передач), Джонс (2) – старт; Макгауэнс (6), Джордан (6), Фирс (5), Куин (2), Мисси (2).
Сакраменто – Финикс 103:114 (30:22, 25:37, 20:31, 28:24)
Сакраменто: Рейно (22 + 10 подборов), Ачиува (18 + 9 подборов), Дерозан (17), Уэстбрук (16 + 7 передач), Клиффорд (10 + 8 подборов) – старт; Монк (13), Хэйс (3), Картер (2), Плауден (2), Юбэнкс (0).
Финикс: Грин (20 + 7 потерь), Гиллеспи (17 + 9 передач), Букер (17 + 6 передач), Уильямс (10 + 9 подборов), О'Нил (6) – старт; Аллен (18 + 6 передач), Игодаро (14 + 14 подборов), Флеминг (8), Коффи (2), Данн (2).
