iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

Над изображением работали три художника из стран-хозяек турнира.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Представлен постер ЧМ-2026 / Getty Images
Представлен постер ЧМ-2026 / Getty Images

ФИФА представила официальный постер будущего чемпионата мира-2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Читай также: ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля

"ЧМ-2026 - это первый в истории чемпионат мира по футболу, который проводится совместно тремя странами. Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, увлечение и единство этого уникального момента в истории.

Впервые в истории чемпионатов мира три художника объединили свои усилия по созданию официального постера турнира ФИФА. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хенк Уиллис Томас (США) объединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать работу, демонстрирующую, как общая страсть к футболу объединяет мир", - говорится в сообщении ФИФА.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2026 планируют ввести правило против затягивания игры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа

Статьи по теме

Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
"Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену "Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа12:20
Оценка Миколенко в игре против Бернли
Олимпийские игры11:59
Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Биатлон11:35
Известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон
Бокс10:58
Верховен высказался о Питере Фьюри, который будет его готовить к бою с Усиком
Бокс10:29
WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным
ЧМ-202609:58
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
НБА09:25
НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио
НХЛ08:40
НХЛ: Даллас разгромил Калгари, Колорадо обыграл Анахайм, победы Баффало, Бостона и Миннесоты
Другие страны07:58
Роналду выбыл из-за травмы бедра
Европа07:20
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK