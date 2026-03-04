ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

Над изображением работали три художника из стран-хозяек турнира.

ФИФА представила официальный постер будущего чемпионата мира-2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

"ЧМ-2026 - это первый в истории чемпионат мира по футболу, который проводится совместно тремя странами. Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, увлечение и единство этого уникального момента в истории.

Впервые в истории чемпионатов мира три художника объединили свои усилия по созданию официального постера турнира ФИФА. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хенк Уиллис Томас (США) объединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать работу, демонстрирующую, как общая страсть к футболу объединяет мир", - говорится в сообщении ФИФА.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

