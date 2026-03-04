iSport.ua
Верховен высказался о Питере Фьюри, который будет его готовить к бою с Усиком

Кикбоксер рассказал о сотрудничестве с родственником Тайсона Фьюри.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Кикбоксер Рико Верховен высказался о Питере Фьюри, под руководством которого будет готовиться к бою против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландский боец отметил, что уже на протяжении длительного времени сотрудничает с дядей и бывшим тренером Тайсона Фьюри.

Читай также: Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга

"UFC, ММА или бокс и завершение карьеры как боксер? Я все еще открыт к обоим вариантам. Для меня переход из кикбоксинга в бокс... Да я, по сути, уже лет 15 как в боксе.

Самое интересное, что сейчас все говорят, что Питер Фьюри присоединился к команде Рико. Ребята, я тренируюсь с Питером уже лет 15.

Еще когда-то давно я был просто спарринг-партнером Тайсона Фьюри, постоянно пахал и совершенствовался, и со временем превратился из спарринг-партнера в партнера по тренировкам.

И, думаю, что это также один из ключевых элементов, который сделал меня таким хорошим кикбоксером", - рассказал Верховен в комментарии Ариэлю Хельвани.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным.

