Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Немцы не примут участие из-за присутствия представителей стран-агрессоров под национальными флагами.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Паралимпиада-2026 / Getty Images
Паралимпиада-2026 / Getty Images

Германия стала десятой страной, которая поддержала решение Украины бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских параатлетов под их национальной символикой.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Немецкого паралимпийского комитета.

Читай также: Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

"Немецкий паралимпийский комитет решительно критикует решение Международного паралимпийского комитета предоставить wild-card российским и белорусским параатлетам для участия в Паралимпийских играх в Милане и Кортине. Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей в сентябре 2025 года, и решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не предусматривали никакого обязательства предоставлять стартовые места этим странам. Решение МПК является особым вызовом для паралимпийского движения.

На этом фоне мы вместе решили, что сборная Германии на Паралимпийских играх не будет участвовать в параде наций во время церемонии открытия в Вероне. Это решение служит как для того, чтобы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях, так и для того, чтобы уважительно выразить нашу солидарность с украинской делегацией.

Сборная Германии на Паралимпийских играх будет участвовать в предыдущих записях - видеоматериалах, предварительно записанных и показанных на церемонии открытия - как и планировалось. Делая это, команда объединяет сосредоточенность на спортивных результатах с четко определенной позицией, которая основывается на ценностях", - говорится в заявлении.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине пройдут с 6 по 15 марта. 

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия российских и белорусских параатлетов под национальными флагами, а к бойкоту также ранее присоединились Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Канада, Хорватия и Литва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Паралимпийские игры

