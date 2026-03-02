iSport.ua
Русский Українська

Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет посчитал экипировку украинской команды политической.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Паралимпиада-2026 / Getty Images
Паралимпиада-2026 / Getty Images

Международный паралимпийский комитет запретил украинским параатлетам использовать форму с изображением карты Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Милане-Кортине.

Об этом в интервью Укринформ рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, отметив, что для команды в срочном порядке пришлось изготовлять новую экипировку.

Читай также: Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026

"Мы подготовили нашу спортивную, нет - даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией.

Карта Украины была глобализирована на форме. Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, делавший форму для нас и на Паралимпиаду в Париже. Мы тогда вышли в форме, которая имела военные акценты, потому что там кроме желто-голубого был тот цвет, который есть у наших защитников на фронте. Нам его очень долго не утверждали, но мы это пробили тогда.

А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раши" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые бдят, чтобы не дать Украине заявить о себе как стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора.

Мы едва успели изготовить новую форму, едва успели. Мы эту новую форму срочно на автобусе везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят еще здесь в готовую форму, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", - рассказал Сушкевич.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине пройдут с 6 по 15 марта. 

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия российских и белорусских параатлетов под национальными флагами, а к бойкоту также присоединился ряд других государств.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Паралимпийские игры

Статьи по теме

Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026 Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады
Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
УХЛ: Одесчина со Штормом и Сокол с Крыжинкой выдали матчи с 16 шайбами в каждом УХЛ: Одесчина со Штормом и Сокол с Крыжинкой выдали матчи с 16 шайбами в каждом

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют с Жил Висенте, а Реал Мадрид проведёт матч с Хетафе
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Украина20:48
УХЛ: Одесчина со Штормом и Сокол с Крыжинкой выдали матчи с 16 шайбами в каждом
Украина20:30
Полесье объявило о подписании полузащитника Карпат
Бокс19:59
"Мы следующие": Временный чемпион WBC отреагировал на анонс боя Усик - Верховен
Украина19:28
Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос
Шахматы18:59
ФИДЕ убрала из своего рейтинга шахматиста-предателя Украины
Олимпийские игры18:32
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
Украина17:55
Ворскла приостановила работу клуба
Украина17:20
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Гайдучик возглавил список, Сторчоус подтянулся в шестерку преследователей
Украина17:00
Таблица УПЛ: Шахтер вышел в единоличные лидеры, Полесье приблизилось к ЛНЗ
Украина16:45
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK