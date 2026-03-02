Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет запретил украинским параатлетам использовать форму с изображением карты Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Милане-Кортине.

Об этом в интервью Укринформ рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, отметив, что для команды в срочном порядке пришлось изготовлять новую экипировку.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет - даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией.

Карта Украины была глобализирована на форме. Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, делавший форму для нас и на Паралимпиаду в Париже. Мы тогда вышли в форме, которая имела военные акценты, потому что там кроме желто-голубого был тот цвет, который есть у наших защитников на фронте. Нам его очень долго не утверждали, но мы это пробили тогда.

А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раши" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые бдят, чтобы не дать Украине заявить о себе как стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора.

Мы едва успели изготовить новую форму, едва успели. Мы эту новую форму срочно на автобусе везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят еще здесь в готовую форму, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", - рассказал Сушкевич.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине пройдут с 6 по 15 марта.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия российских и белорусских параатлетов под национальными флагами, а к бойкоту также присоединился ряд других государств.

