Полтава - Кудривка 0:2: обзор матча и результат игры 02.03.2026

Новички УПЛ очным противостоянием закрыли 18-й тур.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Кудривка обыграла Полтаву / СК Полтава
В понедельник, 2 марта, Полтава в Киеве на Оболонь Арене принимала Кудривку в заключительном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Гости сумели справиться с абсолютным аутсайдером национального первенства, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Колос обыграл Карпаты в матче с двумя нереализованными пенальти

Первый тайм соперник повели без забитых мячей, а в середине второй половины встречи Кудривку вывел вперед Андрей Сторчоус после выхода на замену. Лучший бомбардир команды отличился на 67-й минуте после навеса в штрафную и скидки под удар от Евгения Морозко.

Свое преимущество гости удвоили в компенсированное к матчу время, заработав пенальти, который успешно реализовал Морозко.

Набрав 19 очков, Кудривка занимает на данный момент 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Полтава остается последней, имея в своем активе девять баллов.

Статистика матча Полтава - Кудривка 18-го тура чемпионата Украины

Полтава - Кудривка 0:2

Голы: Сторчоус, 67, Морозко, 90+3 (пен.)

Удары: 5 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 6 - 9

Полтава: Минчев - Кононов (Ухань, 84), Мисюра, Веремиенко, Коцюмака - Одарюк (Вивдич, 62), Дорошенко (Пятов, 61), Даниленко (Плахтыр, 78), Галенков - Марусич, Сухоручко (Кобзар, 62).

Кудривка: Яшков - Гусев, Сердюк, Фарина, Мачелюк - Глущенко (Сторчоус, 65), Нагнойный (Потимков, 90+6), Беляев (Думанюк, 74) - Козак (Свитюха, 65), Таипи (Фримпонг, 65), Морозко.

Предупреждения: Даниленко, Кононов, Галенков, Мисюра - Фарина, Фримпонг.

