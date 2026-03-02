iSport.ua
Футбол

Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты

Речь о румынском голкипере.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Йонуца Раду / Getty Images
Ювентус хочет приобрести вратаря и нацелился на игрока сборной Румынии Йонуца Раду. Об этом сообщает Fichajes.

Туринский клуб искал голкипера, который уже выступал в Серии А и имеет представление о темпе игры в Италии. Тем временем Раду защищал цвета Интерa, Венеции, Пармы и Дженоа.

Отмечается, что 28-летний игрок может перебраться в Ювентус этим летом. Издание добавляет, что "старая синьора" ещё не связалась с представителями голкипера, однако очень сильно заинтересована в его услугах.

Напомним, что за 26 матчей в чемпионате Испании Йонуц сумел провести 8 матчей "на ноль" и 28 раз пропустил мяч.

Ранее появились оценки украинцев в матче Жирона - Сельта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

