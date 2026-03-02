Назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины

Со вторника, 3 марта, начинаются матчи 1/4 финала Кубка Украины. УАФ сообщили, какие арбитры будут судить игры.

3 марта (вторник)

Динамо - Ингулец, 18:00. Арбитр: Шандор А.А, арбитр VAR: Романов В.М.

4 марта (среда)

ЛНЗ - Буковина, 15:30. Арбитр: Панчишин Д.И.

5 марта (четверг)

Металлист 1925 - Локомотив Киев, 15:30. Арбитр: Копиевский В.В.

17 марта (вторник)

Чернигов - Феникс-Мариуполь, 12:00. А вот на этот поединок арбитры пока не назначены.

