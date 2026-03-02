iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины

УАФ объявила судей на четвертьфиналы.
Сегодня, 11:34       Автор: Валентина Чорноштан
Кубок Украины / Getty Images
Кубок Украины / Getty Images

Со вторника, 3 марта, начинаются матчи 1/4 финала Кубка Украины. УАФ сообщили, какие арбитры будут судить игры.

3 марта (вторник)
Динамо - Ингулец, 18:00. Арбитр: Шандор А.А, арбитр VAR: Романов В.М.

4 марта (среда)
ЛНЗ - Буковина, 15:30. Арбитр: Панчишин Д.И. 

5 марта (четверг)
Металлист 1925 - Локомотив Киев, 15:30. Арбитр: Копиевский В.В. 

17 марта (вторник)
Чернигов - Феникс-Мариуполь, 12:00. А вот на этот поединок арбитры пока не назначены.

К слову, легенда Шахтера перешел в Колос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Украины по футболу уаф

Статьи по теме

Карпаты получили серьезное наказание от УАФ Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027 Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027
Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют с Жил Висенте, а Реал Мадрид проведёт матч с Хетафе
просмотров
УПЛ: Кривбасс разбил Зарю, Оболонь и Колос одержали минимальные победы
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ
НБА12:23
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ЧМ-202611:46
Иран может отказаться от участия в чемпионате мира
Украина11:34
Назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины
Бокс10:58
В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный
НБА10:37
Шестой номер драфта прервал серию поражений Буллз
Европа09:59
Оценки украинцев в матче Жирона - Сельта
НХЛ09:35
НХЛ: Питтсбург разгромил Вегас, Флорида уступила Айлендерс
НБА09:05
НБА: Бостона победил Филадельфию, Денвер уступил Миннесоте
Формула 108:33
Персонал двух команд Формулы-1 не могут добраться до Австралии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK