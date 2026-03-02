НБА: Бостона победил Филадельфию, Денвер уступил Миннесоте
В ночь на понедельник, 2 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 1 марта
Нью-Йорк – Сан-Антонио – 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)
Нью-Йорк: Бриджес (25 + 5 перехватов), Брансон (24 + 7 передач), Ануноби (12), Таунс (12 + 14 подборов), Харт (10 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Диавара (14), Шемет (7), Робинсон (4), Альварадо (3), Хукпорти (2), Сохан (1), Маккаллар (0), Колек (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 13 подборов + 4 блок-шота + 7 потерь), Васселл (18 + 7 подборов), Касл (13), Фокс (7 + 7 передач), Шемпени (3) – старт; Харпер (8), Олиник (5), К. Джонсон (3), Барнс (3), Маклафлин (2), Корнет (2), Бийомбо (0), Брайан (0), Уотерс (0).
Бруклин – Кливленд – 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)
Бруклин: Портер (26), Траоре (17), Шарп (7 + 8 подборов + 6 потерь), Клауни (5), Мэнн (0) – старт; Вольф (23 + 9 подборов), Нельсон (11), Майнотт (5), Сараф (4), З. Уильямс (4).
Кливленд: Харден (22 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Аллен (20), Э. Мобли (17 + 13 подборов), Меррилл (15), Тайсон (9) – старт; Шредер (12), Эллис (4 + 5 блок-шотов), Брайант (4), Портер (3), Томлин (0).
Денвер – Миннесота – 108:117 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)
Денвер: Йокич (35 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (25), К. Браун (15), Стротер (2), К. Джонсон (0) – старт; Хардуэй (17), Б. Браун (6), Пикетт (4), Ннаджи (2), Валанчюнас (2), Холмс (0), Симпсон (0).
Миннесота: Эдвардс (21 + 6 передач), Макдэниэлс (20), Дивинченцо (17), Рэндл (14 + 9 подборов + 7 передач), Гобер (7 + 15 подборов) – старт; Хайлэнд (18), Рид (11), Досунму (9).
Чикаго – Милуоки – 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)
Чикаго: Гидди (20 + 14 подборов + 10 передач), Бузелис (20 + 7 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Ябуселе (12 + 7 подборов), Окоро (7) – старт; Секстон (22), Миллер (15), Ричардс (11 + 7 подборов), Олбрич (0), Диллингэм (0), Кавамура (0).
Милуоки: Грин (13), Роллинз (11 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Портер (10), Кузма (10), Тернер (8 + 7 подборов) – старт; Портис (18), Томас (15), Дженг (7), Трент (3), Симс (2 + 11 подборов), Джексон (0), Г. Харрис (0), Нэнс (0).
Индиана – Мемфис – 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)
Индиана: Уокер (21), Хафф (14 + 5 потерь), Джонс (10 + 10 передач), Шеппард (9), Топпин (4) – старт; Поттер (18 + 9 подборов), Питер (11), Браун (9), Макконнелл (8), Джексон (2).
Мемфис: Уэллс (18), Проспер (17), Пиппен (16), Джексон (11 + 9 подборов), Клэйтон (7 + 14 передач) – старт; Хендрикс (19), Рупер (16), Спенсер (10), Смолл (7), Мэйшэк (4).
Атланта – Портленд – 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)
Атланта: Оконгву (25 + 10 подборов + 6 передач), Макколлум (19), Александер-Уокер (15), Дэниэлс (12 + 7 передач), Джонсон (8 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Куминга (20 + 7 подборов), Лэндейл (14), Кисперт (8), Винсент (5), Рисаше (5), Уоллес (2), Гуйе (2), Хьюстан (0).
Портленд: Холидэй (23), Клинган (15 + 15 подборов), Камара (9), Грант (4), Мюррэй (0) – старт; Крейчи (14), Уэсли (12), Хендерсон (11), Тайбулл (7 + 4 блок-шота), Сиссоко (6), Кук (0), Ян Ханьсэнь (0).
Орландо – Детройт – 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)
Орландо: Банкеро (24 + 11 подборов + 9 потерь), да Силва (19), Бэйн (17 + 7 передач), Саггс (14), Картер (4 + 9 подборов) – старт; М. Вагнер (9), Айзек (3), Картер (2), Ричардсон (0), Ховард (0).
Детройт: Каннингем (29 + 11 передач + 5 потерь), Харрис (23 + 7 подборов), Дюрен (16 + 10 подборов), Томпсон (9 + 11 подборов), Д. Робинсон (0) – старт; Холланд (11), Леверт (8), Рид (5), Грин (3 + 8 подборов), Дженкинс (2).
Бостон – Филадельфия – 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)
Бостон: Кета (27 + 17 подборов), Браун (27 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уайт (21 + 8 передач), Шайерман (12), Хаузер (8) – старт; Вучевич (11 + 12 подборов), Уолш (6), Гонсалес (2), Притчард (0).
Филадельфия: Макси (33 + 6 передач), Эджкомб (23), Барлоу (14 + 8 подборов), Драммонд (10 + 12 подборов), Убре (4) – старт; Бона (5), Граймс (5), Уотфорд (4), Пэйн (0).
Даллас – Оклахома-Сити – 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)
Даллас: Калеб Мартин (18), Уильямс (14), Кристи (14 + 7 подборов), Гэффорд (8 + 7 подборов), Миддлтон (4) – старт; Пауэлл (9 + 9 подборов), Томпсон (7), Нембхард (7 + 5 потерь), Джонсон (6), Сиссе (0 + 12 подборов).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (19 + 9 подборов), Хартенштайн (7), Дорт (5), Уоллес (4 + 8 передач) – старт; Джо (14), Маккейн (11), Уиггинс (6), Карузо (4), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0).
Клипперс – Новый Орлеан – 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)
Клипперс: Ленард (23), Д. Джонс (17), Б. Лопес (16 + 7 подборов), Коллинз (15 + 7 подборов), Данн (9) – старт; Миллер (19 + 8 передач), Матурин (9), Сэндерс (9), Батюм (9), Нидерхойзер (7), Джексон (2), Кристи (2).
Новый Орлеан: Мюррэй (17), Мерфи (16), Бей (14), Джонс (2), Джордан (2) – старт; Фирс (28 + 5 потерь), Куин (19), Мисси (9 + 8 подборов), Макгауэнс (6), Маткович (4), Хоукинс (0), Пиви (0).
