Известна оценка Яремчука за игру против Марселя

Украинець отыграл 60 минут.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Getty Images
Накануне прошёл матч чемпионата Франции, в котором Лион встретился с Марселем. В игре 24-го тура принял участие Роман Яремчук.

Украинец вышел в стартовом составе и провёл на поле 60 минут. За это время Роман 23 раза коснулся мяча, нанёс один удар в створ, отдал 12 точных передач из 15 (80%), выполнил одну точную длинную передачу из двух. Также он упустил один голевой момент и дважды оказался в офсайде.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,5 балла, тогда как средняя оценка игроков Лиона за матч составила 6,87 балла.

К слову, это был первый матч Яремчука, который он начал со стартового свистка.

Добавим, что узнать результат встречи вы можете на нашем сайте.

