Тренер МЮ повторил достижение Постекоглу

Феноменальный дебют Каррика в АПЛ.
Сегодня, 08:01       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Каррик / Getty Images
В воскресенье, 1 марта, Манчестер Юнайтед сумел одолеть Кристал Пэлас и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер манкунианцев Майкл Каррик после победы над "орлами" смог повторить исторический рекорд чемпионата Англии по количеству очков, набранных в своих первых девяти матчах.

По данным Opta, после того как 44-летний специалист возглавил Юнайтед, клуб набрал 23 очка. Ранее такое достижение покорялось только Ангелосу Постекоглу в его дебютных девяти турах во главе Тоттенхэм.

На данный момент в активе "красных дьяволов" 52 очка после 28 туров. Следующий матч МЮ проведёт на выезде против Ньюкасла 4 марта.

А вот какая команда действительно переживает кризис в этом сезоне, так это "шпоры", они не выигрывают с конца декабря.

