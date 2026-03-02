Тренер МЮ повторил достижение Постекоглу

В воскресенье, 1 марта, Манчестер Юнайтед сумел одолеть Кристал Пэлас и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер манкунианцев Майкл Каррик после победы над "орлами" смог повторить исторический рекорд чемпионата Англии по количеству очков, набранных в своих первых девяти матчах.

По данным Opta, после того как 44-летний специалист возглавил Юнайтед, клуб набрал 23 очка. Ранее такое достижение покорялось только Ангелосу Постекоглу в его дебютных девяти турах во главе Тоттенхэм.

23 - Michael Carrick has earned 23 points in nine Premier League games as Manchester United manager (W7 D2 – including both spells). This is the joint-best total after nine games by any manager in the competition’s history, alongside Ange Postecoglou (also 23). Impression. pic.twitter.com/f49JBFgwmf — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

На данный момент в активе "красных дьяволов" 52 очка после 28 туров. Следующий матч МЮ проведёт на выезде против Ньюкасла 4 марта.

А вот какая команда действительно переживает кризис в этом сезоне, так это "шпоры", они не выигрывают с конца декабря.

