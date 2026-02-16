Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги

Один из совладельцев Манчестер Юнайтед принял решение касательно судьбы Майкла Каррика на посту главного тренера команды.

Несмотря на положительные результаты при новом наставнике, в МЮ ещё предстоит решить, стоит ли увольнять Майкла в конце сезона-2025/26.

Один из кандидатов на возглавление "красных дьяволов" - Диего Симеоне, как сообщает TEAMtalk со ссылкой на близкий к клубу источник. Они считают, что стиль игры, который может предложить аргентинский тренер, подходит под рамки АПЛ.

Добавим, что для Симеоне этот сезон в мадридском Атлетико может стать последним после более чем 14 лет работы.

К слову, лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч Лиги чемпионов.

