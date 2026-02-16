iSport.ua
Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги

Судьба Каррика решена?
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Один из совладельцев Манчестер Юнайтед принял решение касательно судьбы Майкла Каррика на посту главного тренера команды.

Несмотря на положительные результаты при новом наставнике, в МЮ ещё предстоит решить, стоит ли увольнять Майкла в конце сезона-2025/26.

Один из кандидатов на возглавление "красных дьяволов" - Диего Симеоне, как сообщает TEAMtalk со ссылкой на близкий к клубу источник. Они считают, что стиль игры, который может предложить аргентинский тренер, подходит под рамки АПЛ.

Добавим, что для Симеоне этот сезон в мадридском Атлетико может стать последним после более чем 14 лет работы.

К слову, лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Диего Симеоне Майкл Каррик

