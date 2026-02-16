iSport.ua
Екатерина Коцар - о своем финальном трюке: Готовила ого-го

Попытается завоевать медаль.
Сегодня, 10:44       Автор: Валентина Чорноштан
Катерина Коцар / Getty Images
Катерина Коцар / Getty Images

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар прошла в финал на Олимпийских играх 2026. Перед соревнованиями она рассказала, как прошла квалификацию и о своих выступлениях.

"Сомнения в преодолении квалификации были еще после второй попытки, поэтому я и усложняла третью. Делала более сложный трюк, который, к сожалению, у меня не получился. Будем анализировать ошибки", - цитирует Коцар Суспільне Спорт.

Увидим сделаю ли более сложный трюк. Я и на квалификацию готовила ого-го, но от меня увидели достаточно классические прыжки, потому не загадываем. У нас фристайл такой – непредсказуемый вид спорта.

Добавим, что фристайл, биг-эйр, женщины, начнется в 20:30 по киевскому времени.

Тем временем нидерландка триумфовала в конькобежной 500-метровке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатерина Коцар

