Коцар вышла в финал биг-эйра на Олимпийских играх

Отечественная фристайлистка Екатерина Коцар выступила в квалификации дисциплины биг-эйр на Олимпиаде-2026. Она завершила раунд на 11-й позиции.

Украинка набрала 155,50 пункта. В первой попытке Коцар заработала 79,75 пункта. Результат второй – 75,75 пункта. Превзойти эти показатели в третьей попытке ей не удалось.

В финал пробились еще 11 фристайлисток. Лучший результат продемонстрировала канадская фристайлиска Меган Олдхэм (171,75 пункта). Борьба за медали в биг-эйре запланирована на понедельник, 16 февраля.

Напомним, фигурист Кирилл Марсак не сумел вмешаться в борьбу за олимпийские награды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!