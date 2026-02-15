Реал разгромил Реал Сосьедад

Команда Альваро Арбелоа отличилась быстрым голом. Уже на 5-й минуте Гонсало Гарсия из центра штрафной замкнул передачу Александера-Арнольда. А вскоре форвард мадридцев неудачно обработал мяч в выходе один на один.

Баски отыгрались перед экватором тайма. Хейсен смог остановить Солера только с нарушением правил – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Оярсабаль и мощно пробил под перекладину.

Однако, за каких-то 10 минут у Реала уже было комфортное преимущество. Сначала Винисиус реализовал пенальти, который заработал собственным сольным проходом. А затем одинокий Вальверде получил мяч на линии штрафной и уложил в верхний угол.

На старте второй половины Винисиус заставил Арамбуру сфолить на нем еще раз. Бразилец и в этот раз был с отметки точным. Остальная часть тайма превратилась формальность, а Реал набрал 60 очков и по крайней мере временно стал лидером Ла Лиги.

Статистика матча Реал – Реал Сосьедад 24-го тура чемпионата Испании

Реал – Реал Сосьедад – 4:1

Голы: Г. Гарсия, 5, Винисиус, 25, 48 (оба – пенальти), Вальверде, 31 – Оярсабаль, 21 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 3.10 - 1.67

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 6

Фолы: 10 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!