Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса

У полузащитника подозрение на "кресты".

Звезда сборной Украины Александр Зинченко появился в старте амстердамского Аякса на матч против ситтардской Фортуны в Эредивизи. Однако, универсал покинул поле уже на 6-й минуте из-за повреждения.

По информации ТаТоТаке, травма украинца может оказаться серьезной. Вероятно, у Зинченко в единоборстве возникла вальгусная деформация. Точный диагноз позволит установить МРТ.

При лучшем развитии событий у Зинченко случился разрыв боковой связки. Тогда сроки восстановления составят 6-12 недель. Если же у новичка Аякса произошел разрыв крестообразной связки колена, то восстановление продлится не менее 8 месяцев.

К слову, украинец Илья Забарный получил худшие оценки в поражении ПСЖ в чемпионате Франции.

