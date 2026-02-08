Зинченко дебютировал за Аякс, а амстердамцы сыграли вничью с АЗ
В воскресенье, 8 февраля, Аякс встречался на выезде с АЗ в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов.
Амстердамская команда пропустила в начале второго тайма, однако сумела избежать поражения, отыгравшись в компенсированное к поединку время.
Читай также: Зинченко остался в запасе в своем первом матче в Аяксе
В этом поединке в составе Аякса дебютировал новичок амстердамцев украинский защитник Александр Зинченко. Украинец начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Вейндала.
АЗ - Аякс 1:1
Голы: Гус, 52 - Фитз-Джим, 90+3
Аякс на данный момент с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. АЗ с 33 баллами идет на седьмой позиции.
Напомним, что Зинченко перешел из лондонского Арсенала в Аякс в начале февраля за 1,5 миллиона евро и подписал с амстердамским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!