Ярмоленко, Тымчик и Рубчинский вернулись к тренировкам в общей группе
Ряд игроков Динамо начали полноценно тренироваться на зимнем сборе в Турции.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в общую группу вернулись и работают без ограничений Валентин Моргун, Валентин Рубчинский, Александр Тымчик и Андрей Ярмоленко.
В то же время на лечении находится Владислав Дубинчак из-за воспаления ахиллова сухожилия. Его ориентировочный срок восстановления составляет около месяца.
Кроме того, продолжает реабилитацию Руслан Нещерет, восстанавливающийся после травмы плеча и параллельно также имеет воспаление ахиллова сухожилия.
У Владислава Кабаева перерастяжение связки голеностопа. Прошла уже неделя после получения игроком травмы и минимум еще столько же ему понадобится, чтобы поправиться.
