Ярмоленко, Тымчик и Рубчинский вернулись к тренировкам в общей группе

Динамо поделилось информацией о кадровой ситуации в команде.
Вчера, 19:12       Автор: Игорь Мищук
Ряд игроков Динамо начали полноценно тренироваться на зимнем сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в общую группу вернулись и работают без ограничений Валентин Моргун, Валентин Рубчинский, Александр Тымчик и Андрей Ярмоленко.

В то же время на лечении находится Владислав Дубинчак из-за воспаления ахиллова сухожилия. Его ориентировочный срок восстановления составляет около месяца.

Кроме того, продолжает реабилитацию Руслан Нещерет, восстанавливающийся после травмы плеча и параллельно также имеет воспаление ахиллова сухожилия.

У Владислава Кабаева перерастяжение связки голеностопа. Прошла уже неделя после получения игроком травмы и минимум еще столько же ему понадобится, чтобы поправиться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко Александр Тымчик Валентин Рубчинский

