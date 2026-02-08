iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал определил трансферные цели на лето

Приоритетным стало подписание Витиньи.
Вчера, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Витинья / Getty Images
Витинья / Getty Images

Реал определился с трансферными целями на лето, утверждает AS.

Ключевой целью руководство мадридцев считает подписание хавюека ПСЖ Витиньи. Однако это будет непростой и дорогой трансфер, что также понимают в клубе.

Потому в качестве альтернативы клуб следит за игроком молодежной сборной Нидерландов и АЗ Кесом Смитом.

Также клуб рассчитывает подписать двух защитников, однако пока еще не наметил даже шорт-лист. Еще точно будет возвращен в Мадрид Нико Пас.

В свою очередь тренерский штаб уже составляет планы на будущий сезон, в которых большая роль отводится арендованному Эндрику.

Ранее также сообщалось, что Реал может обменяться игроками с английским грандом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK