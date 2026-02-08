Реал определил трансферные цели на лето

Реал определился с трансферными целями на лето, утверждает AS.

Ключевой целью руководство мадридцев считает подписание хавюека ПСЖ Витиньи. Однако это будет непростой и дорогой трансфер, что также понимают в клубе.

Потому в качестве альтернативы клуб следит за игроком молодежной сборной Нидерландов и АЗ Кесом Смитом.

Также клуб рассчитывает подписать двух защитников, однако пока еще не наметил даже шорт-лист. Еще точно будет возвращен в Мадрид Нико Пас.

В свою очередь тренерский штаб уже составляет планы на будущий сезон, в которых большая роль отводится арендованному Эндрику.

Ранее также сообщалось, что Реал может обменяться игроками с английским грандом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!