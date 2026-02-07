Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

В субботу, 7 февраля, Дженоа принимает на своем поле Наполи в рамках 24-го тура итальянской Серии А.

Счет в поединке уже в дебюте встречи отрыл украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский, отличившись голом в третьем подряд матче.

Читай также: Дженоа собирается продлить контракт с Малиновским

Дженоа заработала право на пенальти за фол голкипера Алекса Мерета на Витинье, а украинец на третьей минуте успешно реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Всего на счету Малиновского теперь пять голов и три ассиста в 23 матчах за Дженоа в этом сезоне.

Напомним, ранее Малиновский забил ударом со штрафного в поединке против Болоньи (3:2) и этот гол был признан лучшим в Серии А в январе, а после также реализовал пенальти в матче с Лацио (2:3).

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!