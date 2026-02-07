iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон совершил камбэк, а Челси разгромил "волков"

Хет-три Палмера и автогол Миколенка.
Вчера, 19:09       Автор: Валентина Чорноштан
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В субботу, 7 февраля, прошли несколько матчей АПЛ, в которых Челси в гостях разгромил Вулверхэмптон, а Эвертон сумел вырвать победу, хотя проигрывал первую половину игры.

В рамках 25-го тура "пенсионеры" приехали на Молинью. Со стартового свистка в контратаки чаще убегали волки, однако первыми отличились лондонцы. Коул Палмер реализовал пенальти после того, как Мэтт Доэрти сбил Жоау Педру.

Дальше игра проходила под контролем Челси. Команда подала множество угловых, но они долгое время не приносили результата ни одной из сторон. Тем не менее удвоить счёт удалось снова с пенальти — вновь сфолили на Жоау Педру. Спустя несколько минут Палмер, уже с игры, забил третий мяч.

Во втором тайме Челси отдал мяч хозяевам, что привело к голу престижа: на 55-й минуте отличился Толу Арокодаре. Вулверхэмптон активнее атаковал в концовке матча, однако этого оказалось недостаточно, чтобы забить ещё два мяча и вырвать хотя бы ничью.

Вулверхэмптон - Челси 1:3
Голы: Арокодаре (54) — Палмер (13 пен, 35 пен, 38)

Тем временем матч, в котором участвовал Виталий Миколенко, стал для него результативным.

На 18-й минуте игры "ириски" уступали в счёте: украинец отправил мяч в сетку собственных ворот. До конца первого тайма Эвертон никак не мог исправить ситуацию — реализация у команды из Ливерпуля хромала, особенно после того, как Джек Грилиш выбыл из состава из-за травмы.

Однако во втором тайме ситуация изменилась: подопечные Дэвида Мойеса не только смогли сравнять счёт, но и вырвать победу. Автором второго гола стал игрок Фулхэма Бернд Лено, который забил на 83-й минуте.

Фулхэм – Эвертон 1:2
Голы: Миколенко 18 (авт.) – Дьюсбери-Холл 76, Лено 83 (авт.)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
Олимпийские игры22:11
Украинские саночники идут в топ-15 после двух заездов на Олимпиаде-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK