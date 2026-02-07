Эвертон совершил камбэк, а Челси разгромил "волков"

В субботу, 7 февраля, прошли несколько матчей АПЛ, в которых Челси в гостях разгромил Вулверхэмптон, а Эвертон сумел вырвать победу, хотя проигрывал первую половину игры.

В рамках 25-го тура "пенсионеры" приехали на Молинью. Со стартового свистка в контратаки чаще убегали волки, однако первыми отличились лондонцы. Коул Палмер реализовал пенальти после того, как Мэтт Доэрти сбил Жоау Педру.

Дальше игра проходила под контролем Челси. Команда подала множество угловых, но они долгое время не приносили результата ни одной из сторон. Тем не менее удвоить счёт удалось снова с пенальти — вновь сфолили на Жоау Педру. Спустя несколько минут Палмер, уже с игры, забил третий мяч.

Во втором тайме Челси отдал мяч хозяевам, что привело к голу престижа: на 55-й минуте отличился Толу Арокодаре. Вулверхэмптон активнее атаковал в концовке матча, однако этого оказалось недостаточно, чтобы забить ещё два мяча и вырвать хотя бы ничью.

Вулверхэмптон - Челси 1:3

Голы: Арокодаре (54) — Палмер (13 пен, 35 пен, 38)

Тем временем матч, в котором участвовал Виталий Миколенко, стал для него результативным.

На 18-й минуте игры "ириски" уступали в счёте: украинец отправил мяч в сетку собственных ворот. До конца первого тайма Эвертон никак не мог исправить ситуацию — реализация у команды из Ливерпуля хромала, особенно после того, как Джек Грилиш выбыл из состава из-за травмы.

Однако во втором тайме ситуация изменилась: подопечные Дэвида Мойеса не только смогли сравнять счёт, но и вырвать победу. Автором второго гола стал игрок Фулхэма Бернд Лено, который забил на 83-й минуте.

Фулхэм – Эвертон 1:2

Голы: Миколенко 18 (авт.) – Дьюсбери-Холл 76, Лено 83 (авт.)

