iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль подыскал замену Конате на случай его перехода в Реал

Нацелились на игрока "шпор".
Вчера, 18:48       Автор: Валентина Чорноштан
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

На фоне слухов о переходе Ибраима Конате в мадридский Реал Ливерпуль начал искать ему замену.

Как пишет TeamTalk, несмотря на подписание молодого француза Жереми Жаке, мерсисайдцы хотят дополнительно усилить состав более опытным игроком, имеющим практику выступлений в АПЛ.

Главным кандидатом на подписание после ухода Конате является защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен.

Нидерландец выступает в АПЛ с 2023 года, когда перешёл в лондонский клуб из немецкого Вольфсбурга.

Ранее стало известно, вернулся ли Миколенко в состав Эвертона после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Реал предложил контракт защитнику Ливерпуля Реал предложил контракт защитнику Ливерпуля
Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы
Ливерпуль подписал талантливого защитника Ливерпуль подписал талантливого защитника
Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
Олимпийские игры22:11
Украинские саночники идут в топ-15 после двух заездов на Олимпиаде-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK