Ливерпуль подыскал замену Конате на случай его перехода в Реал

На фоне слухов о переходе Ибраима Конате в мадридский Реал Ливерпуль начал искать ему замену.

Как пишет TeamTalk, несмотря на подписание молодого француза Жереми Жаке, мерсисайдцы хотят дополнительно усилить состав более опытным игроком, имеющим практику выступлений в АПЛ.

Главным кандидатом на подписание после ухода Конате является защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен.

Нидерландец выступает в АПЛ с 2023 года, когда перешёл в лондонский клуб из немецкого Вольфсбурга.

