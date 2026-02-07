iSport.ua
Дрейпер снялся с ATP 500 в Роттердаме. В чем причина?

Возвращение откладывается.
Вчера, 17:58       Автор: Валентина Чорноштан
Джек Дрейпер / Getty Images
Джек Дрейпер / Getty Images

Джек Дрейпер не сыграет на турнире ATP 500 в Роттердаме.

Причина, по которой 13-я ракетка мира не примет участие в соревнованиях, из-за травмы руки.

Однако на этой неделе британец провёл первый официальный матч с августа 2025 года.

Как сообщает Tennishead, британцу сообщили, что, несмотря на то что восстановление после повреждения левой руки проходит хорошо, лучше не торопиться с возвращением и не участвовать в матчах, которые следуют один за другим.

Тем временем украинская теннисистка не пополнила список участниц 1/64 финала "тысячника" в столице Катара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джек Дрейпер

